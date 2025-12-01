Christmas Poneys party Arès
Christmas Poneys party Arès samedi 20 décembre 2025.
Christmas Poneys party
20 Rue de la Garenne Arès Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
A l’occasion des Fêtes de Noël et idéal pour les enfants à partir de 2 ans jusqu’à 9 ans, Elisabeth propose des animations parcours de poney durée d’1 h & jeux à pied. Ateliers décorations de Noël. 20€/enfant.
Dans le parc de la MGEN.
Réservation obligatoire par téléphone au 0667095857 .
20 Rue de la Garenne Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 58 57
English : Christmas Poneys party
