Christmas Poneys party

20 Rue de la Garenne Arès Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-20

A l’occasion des Fêtes de Noël et idéal pour les enfants à partir de 2 ans jusqu’à 9 ans, Elisabeth propose des animations parcours de poney durée d’1 h & jeux à pied. Ateliers décorations de Noël. 20€/enfant.

Dans le parc de la MGEN.

Réservation obligatoire par téléphone au 0667095857 .

20 Rue de la Garenne Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 09 58 57

English : Christmas Poneys party

L’événement Christmas Poneys party Arès a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme d’Arès