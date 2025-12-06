Christmas Quiz Téléthon Salle Parias Frères Mortagne-sur-Gironde

Christmas Quiz Téléthon

Salle Parias Frères 36 quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Christmas Quiz au profit du téléthon.

+33 5 46 97 75 10

English :

Christmas Quiz in aid of the Telethon.

German :

Christmas Quiz zugunsten des Telethon.

Italiano :

Quiz di Natale a favore di Telethon.

Espanol :

Concurso de Navidad a beneficio del Teletón.

L’événement Christmas Quiz Téléthon Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-28 par Royan Atlantique