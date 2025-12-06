Christmas Quiz Téléthon Salle Parias Frères Mortagne-sur-Gironde
Christmas Quiz Téléthon Salle Parias Frères Mortagne-sur-Gironde samedi 6 décembre 2025.
Christmas Quiz Téléthon
Salle Parias Frères 36 quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Christmas Quiz au profit du téléthon.
English :
Christmas Quiz in aid of the Telethon.
German :
Christmas Quiz zugunsten des Telethon.
Italiano :
Quiz di Natale a favore di Telethon.
Espanol :
Concurso de Navidad a beneficio del Teletón.
L’événement Christmas Quiz Téléthon Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-28 par Royan Atlantique