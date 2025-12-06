Christmas run Arles Arles

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h. Place du Forum Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Profite de déambuler sur 5 km dans le centre de la belle ville d’Arles en version nocturne et n’oublie pas de lever la tête, tu vas courir ou marcher sous les étoiles et les illuminations de Noël, à quelques jours des fêtes de fin d’année !

Une ambiance chaleureuse l’animation sera bien sûr au rendez-vous au village du départ ainsi que sur le parcours. Et pour te remettre de ta course des gourmandises festives t’attendront à l’arrivée… Prépare-toi à fêter Noël avant l’heure !



Le programme

-16h Ouverture du Village enneigé (Canon à neige) place Victor du Forum/ récupération de votre tenue du père noël.

-DJ Animation Photos avec la présence du Papa noël en provenance de Laponie

– 17h Blind test spécial noël (avec de nombreux lots à gagner)

– 17h30 début du festival Dj et échauffement ludique avec nos coachs

– 18h00 Départ des familles déguisées

– 19h Dj Set

– 20h30 Finish



16h Remise du pack (Place du Forum)

18h Départ de la course Place du Forum

Distances 5Km Centre Ville Autour des Arènes

Lampe frontale ou ventrale (Conseillé)



DANS VOTRE PACK CHRISTMAS RUN IL Y AURA !

– 1 Déguisement complet de Père Noël ou Enfant.

C’est quoi ?

Une course à pied ludique & festive avec pleins de surprises qui vous attendent sur le parcours & vous allez enfin pouvoir sortir votre plus beau déguisement et chasser le lutin en pleine ville.

Pour qui ?

Pour TOUS, tant que tu es de bonne humeur, et que tu es motivé… pour parcourir les 5km dans le centre ville d’Arles avec les Pères Noël et leurs traîneaux ! Viens accompagné de ta maman ton papa, ta petite sœur, tes copains de classe, ton fils…

Comment S’habiller ?

On s’occupe de vous avec une tenue de Mère noël pour les dames & Père Noel pour les hommes sans oublier la tenue pour les enfants. .

Place du Forum Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Enjoy a 5 km stroll through the center of the beautiful city of Arles by night, and don’t forget to look up as you run or walk under the stars and Christmas lights, just a few days before the festive season!

German :

Genieße es, 5 km lang durch das Zentrum der schönen Stadt Arles in der Nachtversion zu schlendern und vergiss nicht, den Kopf zu heben. Du wirst unter den Sternen und der Weihnachtsbeleuchtung laufen oder wandern, nur wenige Tage vor den Feiertagen!

Italiano :

Godetevi una passeggiata di 5 km nel centro della splendida città di Arles di notte, e non dimenticate di guardare in alto mentre correte o camminate sotto le stelle e le luci di Natale, a pochi giorni dalle festività!

Espanol :

Disfrute de un paseo nocturno de 5 km por el centro de la hermosa ciudad de Arles, y no olvide mirar hacia arriba mientras corre o camina bajo las estrellas y las luces de Navidad, ¡a pocos días de las fiestas!

L’événement Christmas run Arles Arles a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme d’Arles