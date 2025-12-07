Christmas Shopping Barberey-Saint-Sulpice
Christmas Shopping
Western City Barberey-Saint-Sulpice Aube
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Au programme
> Des créateurs et artisans locaux,
> Des idées cadeaux uniques,
> Une ambiance festive et chaleureuse.
Venez soutenir l’artisanat de proximité et faire vos emplettes de Noël dans la bonne humeur ! .
Western City Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 6 73 24 13 11
