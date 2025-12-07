Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Christmas Shopping Barberey-Saint-Sulpice

Christmas Shopping

Christmas Shopping Barberey-Saint-Sulpice dimanche 7 décembre 2025.

Christmas Shopping

Western City Barberey-Saint-Sulpice Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Au programme
> Des créateurs et artisans locaux,
> Des idées cadeaux uniques,
> Une ambiance festive et chaleureuse.

Venez soutenir l’artisanat de proximité et faire vos emplettes de Noël dans la bonne humeur !   .

Western City Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 6 73 24 13 11 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Christmas Shopping Barberey-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne