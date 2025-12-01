Christmas Tour Gospel & Noël Place Jean d’Orbais Orbais-l’Abbaye
Christmas Tour Gospel & Noël
Place Jean d’Orbais L’Abbatiale Orbais-l’Abbaye Marne
Tarif : 14 – 14 – 18 EUR
Début : 2025-12-20 19:30:00
2025-12-20
La magie de Noël arrive à Orbais l’Abbaye !
Le Chœur du Nord et les Saperlipoppins vous invitent à une soirée exceptionnelle mêlant gospel vibrant, chants de Noël et émotions fortes… le tout dans l’écrin magnifique de l’abbatiale d’Orbais l’Abbaye, le samedi 20 décembre 2025. .
Place Jean d’Orbais L’Abbatiale Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 6 03 74 79 74
