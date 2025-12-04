Christmas Vibes Château de Chatenay Sancé
Christmas Vibes
Château de Chatenay 48 rue de Chatenay Sancé Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-04 17:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-04 2025-12-06
Festivités autour de Noël jeudi 4 décembre Afterwork DJ set et vendredi 5 décembre afterwork concert the Moge’s.
Samedi 6 décembre journée famille avec jeux pour enfants et desservi par le petit train touristique.
Food festive Brasero, foie gras, huitres, planches …
Marché artisanal de Noel préparer sa table de Noël et remplir le sapin idées & cartes cadeau…
Cave avec sélection de vins de Bourgogne à prix producteurs. .
Château de Chatenay 48 rue de Chatenay Sancé 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 22 64 63 contact@chateau-chatenay-macon.com
L'événement Christmas Vibes Sancé a été mis à jour le 2025-11-28