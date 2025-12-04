Christmas Vibes Château de Chatenay Sancé

Christmas Vibes

Château de Chatenay 48 rue de Chatenay Sancé Saône-et-Loire

Début : 2025-12-04 17:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-04 2025-12-06

Festivités autour de Noël jeudi 4 décembre Afterwork DJ set et vendredi 5 décembre afterwork concert the Moge’s.

Samedi 6 décembre journée famille avec jeux pour enfants et desservi par le petit train touristique.

Food festive Brasero, foie gras, huitres, planches …

Marché artisanal de Noel préparer sa table de Noël et remplir le sapin idées & cartes cadeau…

Cave avec sélection de vins de Bourgogne à prix producteurs. .

Château de Chatenay 48 rue de Chatenay Sancé 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 22 64 63 contact@chateau-chatenay-macon.com

