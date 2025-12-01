Christmas with Clément Simon, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Tantôt câline ou volcanique, Marion Chrétien transcende les classiques de ce répertoire enneigé, sur des arrangements du pianiste Clément Simon qui puisent à part égale dans le swing et le groove des musiques afro-américaines, portés par une rythmique impeccable. Noël sera chaud !
Marion Chrétien : voix
Noé Codjia : trompette, bugle
César Poirier : saxophone tenor
Clément Simon : piano, arrangements
Samuel F’hima : contrebasse
Théo Moutou : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Soirée de Noël, arrangements — Entre jazz et soul, ces chansons de Noël qu’on connaît tous, transformées et interprétées par un combo virtuose.
Le mardi 23 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
Le mardi 23 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 33 à 38 euros
Tarif sur place : 36 à 41 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/