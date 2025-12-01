Christmas with Estelle Perrault, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Christmas with Estelle Perrault, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 24 décembre 2025.
Rendant hommage au génie intemporel de Donny Hathaway et à la puissance émotionnelle brute de Mary J. Blige, la soirée se déroulera avec des interprétations riches et pleines d’âme, ainsi que des arrangements de jazz captivants.
Attendez-vous à une fusion harmonieuse de grooves profonds et de classiques de Noël, y compris des standards de jazz réinventés pour la saison !
Estelle Perrault : voix
Malte Arndal : batterie
Gabriel Pierre : contrebasse
Gianluca Figliola : guitare
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Soirée de Noël, jazz/soul — Vivez une soirée où la soul rencontre l’esprit de Noël.
payant
Tarif en ligne : 33 à 38 euros
Tarif sur place : 36 à 41 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/