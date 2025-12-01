Christmas with Estelle Perrault, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Rendant hommage au génie intemporel de Donny Hathaway et à la puissance émotionnelle brute de Mary J. Blige, la soirée se déroulera avec des interprétations riches et pleines d’âme, ainsi que des arrangements de jazz captivants.

Attendez-vous à une fusion harmonieuse de grooves profonds et de classiques de Noël, y compris des standards de jazz réinventés pour la saison !

Estelle Perrault : voix

Malte Arndal : batterie

Gabriel Pierre : contrebasse

Gianluca Figliola : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Soirée de Noël, jazz/soul — Vivez une soirée où la soul rencontre l’esprit de Noël.

Le jeudi 25 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 25 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 24 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 24 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 33 à 38 euros

Tarif sur place : 36 à 41 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/