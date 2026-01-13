Christoph Seybold Ingmar Lazar Salle Camille Saint-Saëns Louveciennes
Christoph Seybold Ingmar Lazar Salle Camille Saint-Saëns Louveciennes vendredi 13 février 2026.
Salle Camille Saint-Saëns 30, rue du Général Leclerc Louveciennes Yvelines
Tarif : 25 EUR
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 21:30:00
2026-02-13
Récital de violon et piano dans le cadre du Festival du Bruit qui Pense
Salle Camille Saint-Saëns 30, rue du Général Leclerc Louveciennes 78430 Yvelines Île-de-France +33 7 68 33 44 78 festival@bruitquipense.com
English :
Violin and piano recital as part of the Festival du Bruit qui Pense
