CHRISTOPHE ALEVEQUE Quai des Arts Argentan

Sa devise n’a pas changé rire avec le pire.

Un rapide récapitulatif de l’épisode précédent, une petite revue de presse réactualisée pour situer le contexte, et vous êtes prêts pour Vieux con ? La suite !

Christophe Alévêque proclame haut et fort ne pas être en phase avec le monde moderne . Il ne supporte ni son hypocrisie, ni sa bêtise. De la démocratie malade à l’insécurité entretenue, rien n’arrête la peur insufflée quotidiennement par les faits divers et le suivisme médiatique. Son constat est alors sans appel la guerre

fait des morts, la paix des ravages. Il faudrait arrêter le temps. Au final, le suspense demeure être ou ne pas être un vieux con moderne ?

À votre appréciation ! .

