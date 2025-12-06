CHRISTOPHE ALEVEQUE – CHRISTOPHE ALEVEQUE DANS REVUE DE PRESSE – Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt

CHRISTOPHE ALEVEQUE – CHRISTOPHE ALEVEQUE DANS REVUE DE PRESSE – Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt samedi 6 décembre 2025.

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous.Si Christophe Alévêque s’acharne à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer.Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu, il fait sa « revue ».?Sur scène, il s’emmêle dans un foutoir de feuilles : papiers, articles, prises de becs et de notes. Alévêque prend les choses en mains, il attaque les grands sujets d’actualité et les petits.Tout lui est permis, surtout mettre à mal l’impunité des gens de pouvoir et des manipulateurs de l’information.Rire de tout, en avoir le droit et le garder, parce que c’est nécessaire et politique : c’est son projet !Un vaste délire actualisé chaque soir. Salvateur !

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92