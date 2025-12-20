CHRISTOPHE ALEVEQUE DANS VIEUX CON – CHRISTOPHE ALEVEQUE VIEUX CON – GRAND THEATRE 3T Toulouse

CHRISTOPHE ALEVEQUE DANS VIEUX CON – CHRISTOPHE ALEVEQUE VIEUX CON Début : 2026-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.

La revue de presse est un rendez-vous d’exception où il déchiquette le monde et l’actualité, sans gilet pare-balles… Jubilatoire !Christophe Alévêque n’a jamais aimé les Bisounours. Les Bisounours l’emmerdent, tout comme les inquisiteurs du nouvel ordre moral auxquels il s’attaque dans son spectacle Vieux con.

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31