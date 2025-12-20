CHRISTOPHE ALEVEQUE EST DE LA REVUE – GRAND THEATRE 3T Toulouse

CHRISTOPHE ALEVEQUE EST DE LA REVUE Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Le sujet : Seul face à son pupitre, au milieu d’une tonne de notes et de papiers, il démarre sa réunion de groupe, sans limite et sans tabous. En humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et attache sans détour. Satirique, piquant, sans langue de bois, on se délecte littéralement.

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31