BASILE PALACE – LE FERRAILLEUR Nantes

SIMON SUPERLAPIN LE SPECTACLE – SIMON SUPERLAPIN – Le Spectacle Début : 2025-11-16 à 14:00. Tarif : – euros.

ANGY GAVOTO PRÉSENTE : SIMON SUPERLAPIN – LE SPECTACLESimon, vous le connaissez ? C’est cet irrésistible petit lapin malin et coquin, créé par Stephanie Blake, qui adore s’imaginer être un super-héros ! Quand il joue avec ses copains, ils forment la bande de Superlapin ! Dans le spectacle – Superlapin et la pierre qui fait dire Oui – retrouvez vos héros préférés, Simon, son petit frère Gaspard et sa meilleure copine Lou. Pour ces petits lapins, parfois un peu gourmands, deux bonbons chacun, ce n’est pas assez ! Comme Maman ne veut pas leur en donner davantage, Simon s’imagine qu’il existe une pierre qui fait dire OUI : s’ils la trouvaient, Maman dirait Oui à tout ce qu’ils veulent !! Lou et Gaspard trouvent l’idée super top ! Ni une, ni deux, c’est une nouvelle mission pour la bande de Superlapin ! Et voici nos héros qui basculent dans leur monde imaginaire. Malheureusement, le vilain Professeur Wolf est là aussi, à la recherche de cette pierre extraordinaire… Venez vivre en spectacle les aventures de Simon dans le Méga giga top spectacle Superlapin et la pierre qui fait dire Oui.Durée : 1h – sans entracte.

L’AUDITORIUM – ALPEXPO GRENOBLE RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38