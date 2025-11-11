Christophe Alévêque Art Scène Théâtre Pau
Christophe Alévêque Art Scène Théâtre Pau samedi 18 avril 2026.
Christophe Alévêque
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Revue de presse Durée 70 mn A partir de 12 ans
Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce qu’en dit la presse il fait sa revue .
Sur scène, il s’emmêle dans un foutoir de feuilles papiers, articles, prises de becs et de notes.
Alévêque prend les choses en mains, il attaque les grands sujets d’actualité et les petits.
Tout lui est permis, surtout mettre à mal l’impunité des gens de pouvoir et des manipulateurs de l’information. Rire de tout, en avoir le droit et le garder, parce que c’est nécessaire et politique c’est son projet ! .
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
English : Christophe Alévêque
German : Christophe Alévêque
Italiano :
Espanol : Christophe Alévêque
L’événement Christophe Alévêque Pau a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pau