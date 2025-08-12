Christophe Alévêque, « Revue de presse » Théâtre 100 Noms Nantes

Christophe Alévêque, « Revue de presse » Théâtre 100 Noms Nantes mercredi 11 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 20:15 – 21:45

Gratuit : non De 15 € à 27 € Tout public

Gros lecteur, Christophe Alévêque épluche les journaux chaque matin, et a aussi l’oreille collée au poste de radio. Dans ses revues de presse à la fois drôles et satyriques, il ne renonce pas à prendre les choses en mains et attaque sans détour : les élections, les faits divers, la crise de la confiance, le gouvernement en place, les bobos bio, les petites phrases des uns et les grosses fortunes des autres…Durée : 1h30Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

