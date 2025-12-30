CHRISTOPHE ALEVEQUE THEATRE DES MATHURINS Paris

CHRISTOPHE ALEVEQUE Début : 2026-06-22 à 19:00. Tarif : – euros.

”Cher François,…”Une histoire jubilatoire, pleine de suspense et d’humanité : quand un homme douxdingue s’invente une vie, il en résulte des lettres désopilantes, poignantes, attendrissantes,hilarantes et profondes, adressées à un Président de la République, pour nous faire revivre,le temps d’un sublime mensonge, quarante ans de vie politique française.Une interprétation saisissante de Christophe Alévêque !Hervé Le Tellier a été récompensé du Prix Goncourt 2020 pour « L’anomalie »Spectacle créé au Festival de la Correspondance de Grignan et au Théâtre Rive GaucheThéâtre non accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris 75