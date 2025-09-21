Christophe Cuzin, artiste peintre en bâtiment Musée peynet et du dessin humoristique Antibes

Christophe Cuzin, artiste peintre en bâtiment Dimanche 21 septembre, 10h30 Musée peynet et du dessin humoristique Alpes-Maritimes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance, par téléphone au 04 92 90 54 30 ou par courrier électronique : magali.ardisson@ville-antibes.fr

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Le musée Peynet et du Dessin humoristique a eu la chance d’être relooké par l’artiste Christophe Cuzin, qui se définit lui-même comme un artiste peintre en bâtiment. La visite sera l’occasion d’aborder le concept d’installation et de mise en valeur de l’espace. Atelier dessin d’architecture et création d’installation (concept sur papier).

Visite-atelier adultes, pas de prérequis en dessin

Musée peynet et du dessin humoristique Place Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d’azur Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 30 http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/peynet Musée consacré dans ses premières salles à l’œuvre du dessinateur Raymond Peynet puis dans les salles arrières au dessin humoristique de presse du XIXe siècle à nos jours.

