CHRISTOPHE GUYBET – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

CHRISTOPHE GUYBET Début : 2025-12-27 à 18:00. Tarif : – euros.

CHRISTOPHE GUYBET – C’EST LE BON MOMENTEntre anecdotes improbables et réflexions sur notre époque, Christophe Guybet vous embarque dans un spectacle où l’on rit de tout, et surtout de lui !Humoriste, comédien de Paris à Bollywood en passant par l’Afrique, de « Emily in Paris » à « The Crown », Christophe Guybet vous invite à passer un bon moment.Durée : 60 minutesMetteure en scène : Isabelle LegueurlierAvec : les co-auteurs Isabelle Legueurlier, Nicolas Vallée, Nikola Obermann, Patrica Thibault, Christophe Guybet

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75