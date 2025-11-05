Christophe Honoré Bovary Madame Grand Théâtre Brest

Christophe Honoré Bovary Madame

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05 21:30:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-06

Pour sa première venue, le cinéaste et metteur en scène adapte le célèbre roman de Flaubert, avec Ludivine Sagnier dans le rôle-titre.

Fidèle à son écriture théâtrale, merveilleusement inventive et d’une sensibilité à fleur de peau, il convoque aussi bien le cirque que le cinéma pour brosser le portrait d’une héroïne qui retrouve le souffle de ses désirs. Tout ici rend hommage à la force romanesque de ce personnage féminin, devenue symbole de la passion. Si l’on retrouve sur scène la formidable famille d’interprètes de Christophe Honoré, c’est Ludivine Sagnier qui incarne le rôle d’Emma. Incandescente, elle insuffle à cette femme, envers et contre le regard des autres, la détermination de ne jamais renoncer à son destin.

Informations pratiques

Durée 2h30 (durée estimée)

A partir de 15 ans.

Réservation recommandée. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

