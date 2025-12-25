Christophe Laborde invite Louis Moutin, Mauro Gargano et Karim Blal, Le Baiser Salé Paris

La musique de ce quartet, c’est comme une discussion entre amis : chaleureuse, vivante et pleine de couleurs. Entre compositions originales et influences jazz d’hier et d’aujourd’hui, on plonge dans l’univers inspiré de Christophe Laborde, dont l’écriture mêle simplicité des mélodies et finesse des structures.

Sur scène, ça circule, ça rebondit, ça s’écoute vraiment. L’impro est un terrain de jeu où chacun apporte son énergie.

Christophe Laborde, qu’on a entendu aux côtés d’Anne Ducros, René Urtreger, Alain Jean-Marie, Simon Goubert, Eric Lelann, les frères Belmondo, Michel Benita ou encore Jean-François Jenny-Clark, crée une musique sincère, vivante et pleine d’élan.

Karim Blal, formé auprès de maîtres comme Barry Harris et Kenny Barron, a sillonné les scènes du monde entier. Son jeu inventif, toujours en mouvement, mêle standards, groove et idées nouvelles avec une énergie communicative.

À la contrebasse, Mauro Gargano apporte le fond, le soutien et cette petite touche poétique qui fait toute la différence. Passé par le classique et le jazz, élève de Furio Di Castri, Paolo Fresu ou Enrico Rava, il enrichit le groupe par son sens du son et son imagination.

Et bien sûr, Louis Moutin, passé des équations à la batterie, qu’on a vu avec Martial Solal, Tigran Hamasyan ou Dee Dee Bridgewater. Un musicien vibrant, généreux, qui fait avancer la musique avec un plaisir évident.

Un quartet complice, chaleureux et curieux, qui offre une musique vivante, joyeuse et pleine de belles surprises.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 21h00 à 23h59

payant Tarif sur place : 28 EUR

Tarif web : 25 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260129



