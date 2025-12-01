Christophe Maé LDLC Arena Décines-Charpieu

Christophe Maé

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Christophe Maé vous invite à vivre un spectacle inédit, rempli d’émotion, de bonne humeur et de musique ! Rendez-vous à la LDLC Arena de Lyon-Décines le vendredi 11 décembre 2026 pour un concert mémorable où souvenirs et moments magiques se mêleront.

Christophe Maé invites you to experience a never-before-seen show, filled with emotion, good humor and music! Join us at the LDLC Arena in Lyon-Décines on Friday, December 11, 2026 for a memorable concert that will combine memories and magic moments.

Christophe Maé lädt Sie ein, eine völlig neue Show voller Emotionen, guter Laune und Musik zu erleben! Wir treffen uns am Freitag, den 11. Dezember 2026, in der LDLC Arena in Lyon-Décines zu einem unvergesslichen Konzert, bei dem Erinnerungen und magische Momente miteinander verschmelzen werden.

Christophe Maé vi invita a vivere uno spettacolo inedito, ricco di emozioni, buonumore e musica! Unitevi a noi all’Arena LDLC di Lione-Décines venerdì 11 dicembre 2026 per un concerto memorabile che unirà ricordi e momenti magici.

Christophe Maé le invita a vivir un espectáculo inédito, lleno de emoción, buen humor y música Únase a nosotros en el LDLC Arena de Lyon-Décines el viernes 11 de diciembre de 2026 para disfrutar de un concierto memorable que combinará recuerdos y momentos mágicos.

