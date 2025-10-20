Christophe Maé LDLC Arena Décines-Charpieu
Christophe Maé LDLC Arena Décines-Charpieu vendredi 11 décembre 2026.
Décines-Charpieu
Christophe Maé
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Christophe Maé vous invite à vivre un spectacle inédit, rempli d’émotion, de bonne humeur et de musique ! Rendez-vous à la LDLC Arena de Lyon-Décines le vendredi 11 décembre 2026 pour un concert mémorable où souvenirs et moments magiques se mêleront.
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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Christophe Maé invites you to experience a never-before-seen show, filled with emotion, good humor and music! Join us at the LDLC Arena in Lyon-Décines on Friday, December 11, 2026 for a memorable concert that will combine memories and magic moments.
L’événement Christophe Maé Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-20 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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