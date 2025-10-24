CHRISTOPHE MAE – PALAIS DES SPORTS – GRENOBLE Grenoble

CHRISTOPHE MAE Début : 2026-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Décibels Productions (L-R-22-011929/011930) et MARTIPROD présentent :CHRISTOPHE MAEAprès une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026.

PALAIS DES SPORTS – GRENOBLE 14 boulevard Clemenceau 38000 Grenoble 38