CHRISTOPHE MAE – THEATRE JEAN-DESCHAMPS Carcassonne

NADIA ROZ LA FILLE DU 7EME Début : 2026-04-24 à 19:00. Tarif : – euros.

Après plusieurs années de succès avec ses one woman shows, Nadia Roz est de retour au théâtre dans un seule en scène étonnant et généreux! Il était une fois la Fille du 7ème, enfin…si elle arrive à monter. Dès le rez-de-chaussée, vous ferez la connaissance de ses voisins et voisines tour à tour bavards, gâteux, collants, drôles, déprimés, exaltés… Mais que se passe-t-il au 7ème étage ? C’est ce voyage que Nadia Roz vous propose. Un conte urbain où l’humanité prend toute sa place. Une histoire intime où la solidarité prime sur le chacun poursoi. Une fable singulière dans laquelle un simple digicode ouvre les portes d’un monde pas toujours enchanté mais résolument humain.

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35