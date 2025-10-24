CHRISTOPHE MAE – ZENITH DE PAU Pau

OLIVE JONES Début : 2026-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : OLIVE JONES Nouvelle étoile montante de la soul britannique, Olive Jones sera en concert le 17 avril 2026 à La Boule Noire à Paris.La chanteuse et compositrice Olive Jones a une façon unique de nous faire sentir écoutés à travers sa musique. Son magnifique son influencé par la soul et le blues, associé à sa voix époustouflante, vous entraîne dans son univers, comme si elle chantait pour vous et vous seul.

La Boule Noire 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75