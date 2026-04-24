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CHRISTOPHE MALI ESPACE PERDTEMPS – GEX Gex

CHRISTOPHE MALI ESPACE PERDTEMPS – GEX Gex

CHRISTOPHE MALI ESPACE PERDTEMPS – GEX Gex vendredi 24 avril 2026.

Lieu : ESPACE PERDTEMPS - GEX

Adresse : AVENUE PERDTEMPS

Ville : 01170 Gex

Département : 01

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30

CHRISTOPHE MALI Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE PERDTEMPS – GEX AVENUE PERDTEMPS 01170 Gex 01

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