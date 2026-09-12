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Christophe Ravet en concert Théâtre de la Reine Blanche Loudun

samedi 17 octobre 2026 · Théâtre de la Reine Blanche · Loudun

Christophe Ravet en concert Théâtre de la Reine Blanche Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la Reine Blanche
Adresse
Rue du Bourg Joly
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Christophe Ravet en concert

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Des chansons pop, aux ambiances actuelles qui parlent de la vie, du quotidien et qui sont toutes teintées d’une écriture légère et décalée propre à l’univers de Christophe. Juste participer à la bande son de la vie des gens est le plus beau des devenirs pour une chanson
Réservation par SMS   .

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17  lareineblanche86@gmail.com

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English : Christophe Ravet en concert

L’événement Christophe Ravet en concert Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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