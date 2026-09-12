Christophe Ravet en concert Théâtre de la Reine Blanche Loudun

Informations pratiques

Loudun

Christophe Ravet en concert

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Des chansons pop, aux ambiances actuelles qui parlent de la vie, du quotidien et qui sont toutes teintées d’une écriture légère et décalée propre à l’univers de Christophe. Juste participer à la bande son de la vie des gens est le plus beau des devenirs pour une chanson

Réservation par SMS .

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com

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English : Christophe Ravet en concert

L’événement Christophe Ravet en concert Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais