Christophe Ravet en concert Théâtre de la Reine Blanche Loudun
samedi 17 octobre 2026 · Théâtre de la Reine Blanche · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Christophe Ravet en concert
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Des chansons pop, aux ambiances actuelles qui parlent de la vie, du quotidien et qui sont toutes teintées d’une écriture légère et décalée propre à l’univers de Christophe. Juste participer à la bande son de la vie des gens est le plus beau des devenirs pour une chanson
Réservation par SMS .
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com
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English : Christophe Ravet en concert
L’événement Christophe Ravet en concert Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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