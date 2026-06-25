Christophe Willem LDLC Arena Décines-Charpieu

Décines-Charpieu

Christophe Willem

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Christophe Willem prépare son grand retour avec une nouvelle tournée pleine d’émotion et de surprises. Portée par une nouvelle ère musicale il sera à la LDLC Arena le 18 novembre 2027 !

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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Christophe Willem is preparing for his big comeback with a new tour full of emotion and surprises. Embarking on a new musical era, he will be at the LDLC Arena on November 18, 2027!

L’événement Christophe Willem Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme