Christophe Willem LDLC Arena Décines-Charpieu
Christophe Willem LDLC Arena Décines-Charpieu mercredi 18 novembre 2026.
Décines-Charpieu
Christophe Willem
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Christophe Willem prépare son grand retour avec une nouvelle tournée pleine d’émotion et de surprises. Portée par une nouvelle ère musicale il sera à la LDLC Arena le 18 novembre 2027 !
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christophe Willem is preparing for his big comeback with a new tour full of emotion and surprises. Embarking on a new musical era, he will be at the LDLC Arena on November 18, 2027!
L’événement Christophe Willem Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Decines Charpieu (Rhône)
- LES 5 SENS DE BONHOMME DE COULEURS THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu 7 juillet 2026
- BURNING SPEAR STEEL PULSE FIDUCIAL Astéria Decines Charpieu 7 juillet 2026
- One Republic LDLC Arena Décines-Charpieu 7 juillet 2026
- PARIS COMEDY HOLIDAY THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu 10 juillet 2026
- ON NE DIVORCE PLUS THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu 11 juillet 2026