CHROMA Espace Confluences Condat-sur-Vienne
CHROMA
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
CHROMA est un spectacle inattendu où se mêle musique acoustique, musique électronique, saxophone, chant, danse, poésie sonore, art numérique et moments d’improvisation. L’Art sera célébré par les quatre artistes ; Sylvie Dubreuil (chant), Silvia Ribeiro Ferreira (saxophones), Nelly Donnat (danse), Emmanuelle Baud (Vidéo), tout au long de la performance.
Réservations par téléphone (en lien). .
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 66
