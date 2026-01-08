CHROMA Espace Confluences Condat-sur-Vienne

CHROMA

Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

CHROMA est un spectacle inattendu où se mêle musique acoustique, musique électronique, saxophone, chant, danse, poésie sonore, art numérique et moments d’improvisation. L’Art sera célébré par les quatre artistes ; Sylvie Dubreuil (chant), Silvia Ribeiro Ferreira (saxophones), Nelly Donnat (danse), Emmanuelle Baud (Vidéo), tout au long de la performance.

Réservations par téléphone (en lien). .

English : CHROMA

