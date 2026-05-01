CHROMATOPIA Festival de la couleur & Créations Contemporaines Poilly-sur-Serein
CHROMATOPIA Festival de la couleur & Créations Contemporaines Poilly-sur-Serein dimanche 31 mai 2026.
Poilly-sur-Serein
CHROMATOPIA Festival de la couleur & Créations Contemporaines
Poilly-sur-Serein Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
4ème édition de CHROMATOPIA Festival de la couleur & créations contemporaines !
Une journée exceptionnelle dédiée à l’art, à la nature et à la création au cœur de notre village. Venez nombreux célébrer la couleur et la création contemporaine ! .
Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 3.villagesenscene@gmail.com
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English : CHROMATOPIA Festival de la couleur & Créations Contemporaines
L’événement CHROMATOPIA Festival de la couleur & Créations Contemporaines Poilly-sur-Serein a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois