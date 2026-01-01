Chronique de ceux qui ne s’arrêtent pas

Le Ph’arts, Maison de la Photographie Audincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-21 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Pour cette première exposition de 2026, Le Ph’arts et Mode Ouverture mettent à l’honneur Marie-Pierre RENAUD, qui, en amoureuse des villes s’attache à capter l’instant urbain avec une attention particulière portée à la composition. L’œil toujours en alerte, elle révèle ces scènes du quotidien souvent ignorées, saisies pour être partagées.

Cette exposition rassemble des fragments d’existence glanés au détour de carrefours, de trottoirs et de passages piétons. Des silhouettes anonymes, des gestes modestes, des couleurs soudaines, un éclat rouge, l’ombre d’un visage. Parfois en noir et blanc, parfois saturées de lumière, ces images révèlent le langage silencieux de ceux qui habitent la ville sans jamais y rester vraiment. Ils attendent un train, patientent au coin d’une rue, rient au bord d’un café, observent une affiche, portent un sac, tiennent un enfant, regardent un mur. Leur voyage se joue dans l’infime.

Chronique de ceux qui ne s’arrêtent pas

Marie-Pierre RENAUD

samedis et dimanches 10-11 et 17-18 janvier et mercredis 14 et 21 janvier 2026

14h 18h (16h 18h les mercredis)

Le Ph’arts, 8 rue de Seloncourt, #Audincourt

Entrée libre

gratuit à proximité.

#ModeOuverture #LePharts #ExpoPhoto #MaisonDeLaPhotographieAudincourt #Photographie #ExpositionPhoto #NoirEtBlanc #PhotoDeRue .

Le Ph’arts, Maison de la Photographie Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chronique de ceux qui ne s’arrêtent pas

L’événement Chronique de ceux qui ne s’arrêtent pas Audincourt a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD