Chronique de ceux qui ne s'arrêtent pas Audincourt samedi 10 janvier 2026.
Début : 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-21 18:00:00
2026-01-10
Pour cette première exposition de 2026, Le Ph’arts et Mode Ouverture mettent à l’honneur Marie-Pierre RENAUD, qui, en amoureuse des villes s’attache à capter l’instant urbain avec une attention particulière portée à la composition. L’œil toujours en alerte, elle révèle ces scènes du quotidien souvent ignorées, saisies pour être partagées.
Cette exposition rassemble des fragments d’existence glanés au détour de carrefours, de trottoirs et de passages piétons. Des silhouettes anonymes, des gestes modestes, des couleurs soudaines, un éclat rouge, l’ombre d’un visage. Parfois en noir et blanc, parfois saturées de lumière, ces images révèlent le langage silencieux de ceux qui habitent la ville sans jamais y rester vraiment. Ils attendent un train, patientent au coin d’une rue, rient au bord d’un café, observent une affiche, portent un sac, tiennent un enfant, regardent un mur. Leur voyage se joue dans l’infime.
Marie-Pierre RENAUD
samedis et dimanches 10-11 et 17-18 janvier et mercredis 14 et 21 janvier 2026
14h 18h (16h 18h les mercredis)
Le Ph’arts, 8 rue de Seloncourt, #Audincourt
Entrée libre
gratuit à proximité.
Le Ph'arts, Maison de la Photographie Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Chronique de ceux qui ne s’arrêtent pas
