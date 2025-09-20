Chronique de la construction du temple : le geste des artisans Temple protestant Épinal

Chronique de la construction du temple : le geste des artisans 20 et 21 septembre Temple protestant Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le temple d’Épinal a été construit à l’arrivée des Alsaciens ayant opté pour la France après la défaite contre la Prusse. Des ateliers des métiers de la construction seront proposés : consacrés au travail de la pierre, du bois, du vitrail, de la ferronnerie et de la calligraphie.

Un quiz pour petits et grands, accompagné d’une médiation culturelle, viendra enrichir l’expérience. Sophia Rossi, nouvelle pasteure, présentera le contenu liturgique du culte protestant.

Temple protestant 28 rue de la Préfecture, 88000 Épinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est 03 29 31 12 13 Le temple protestant a été inauguré en 1873, construit à l’arrivée des Alsaciens ayant opté pour la France après la défaite de 1870. Un orgue Wetzel y est installé à la tribune. L’association « Les Amis de l’orgue » œuvre à sa reconnaissance par le biais de concerts, d’expositions et d’animations. Parking du Champs de Mars, rampe d’accès, aménagement pour vélos.

© Marie Hélène Aleveque