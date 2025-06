Chronique de la vie quotidienne à Pertuis des années 1958 à 1968 – Salle Grenache Pertuis 20 juin 2025 07:00

Vaucluse

Chronique de la vie quotidienne à Pertuis des années 1958 à 1968 Vendredi 20 juin 2025.

18h. Salle Grenache Avenue de Verdun Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

L’association Patrimoine à venir présente la chronique de la vie quotidienne à Pertuis par Jean BLONDIN, Histoire et Traditions provençales,Souvenirs,Anecdotes.

.

Salle Grenache Avenue de Verdun

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 99 74 26 secretariat-patrimoine-a-venir@orange.fr

English :

The association Patrimoine à venir presents a chronicle of daily life in Pertuis by Jean BLONDIN, Histoire et Traditions provençales, Souvenirs, Anecdotes.

German :

Der Verein Patrimoine à venir präsentiert die Chronik des Alltagslebens in Pertuis von Jean BLONDIN, Histoire et Traditions provençales,Souvenirs,Anecdotes.

Italiano :

L’associazione Patrimoine à venir presenta una cronaca della vita quotidiana a Pertuis di Jean BLONDIN, Histoire et Traditions provençales, Souvenirs, Anecdotes.

Espanol :

La asociación Patrimoine à venir presenta una crónica de la vida cotidiana en Pertuis de Jean BLONDIN, Histoire et Traditions provençales, Souvenirs, Anecdotes.

L’événement Chronique de la vie quotidienne à Pertuis des années 1958 à 1968 Pertuis a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme de Pertuis