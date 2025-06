Chroniques botaniques – Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 17 juin 2025

Chroniques botaniques Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 17 – 29 juin

Le Musée de la Toile de Jouy accueille les œuvres délicates de Caroline Worner, céramiste inspirée par la nature et le patrimoine.

Entre végétation, textile et porcelaine, l’artiste réinterprète avec poésie les motifs Toile de Jouy, créés à la Manufacture Oberkampf entre 1760 et 1843

Début : 2025-06-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-29T18:00:00.000+02:00

https://www.museedelatoiledejouy.fr/

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines