Chroniques de l’encore possible Place du Gén de Gaulle Gourin

Place du Gén de Gaulle Maison communale Gourin Morbihan

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08 2025-11-09

Quand la maladie de Charcot s’invite au quotidien… par Caroline Cortès, conteuse. .

Place du Gén de Gaulle Maison communale Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 33 34 34 70

