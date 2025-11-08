Chroniques de l’encore possible Place du Gén de Gaulle Gourin
Chroniques de l’encore possible Place du Gén de Gaulle Gourin samedi 8 novembre 2025.
Chroniques de l’encore possible
Place du Gén de Gaulle Maison communale Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Quand la maladie de Charcot s’invite au quotidien… par Caroline Cortès, conteuse. .
Place du Gén de Gaulle Maison communale Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 33 34 34 70
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Chroniques de l’encore possible Gourin a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan