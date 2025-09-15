Chroniques d’Haïfa – Histoires palestiniennes Cameo Commanderie Nancy

Chroniques d’Haïfa – Histoires palestiniennes Lundi 15 septembre, 20h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-09-15T20:00:00 – 2025-09-15T22:04:00

Fin : 2025-09-15T20:00:00 – 2025-09-15T22:04:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est

Ciné-débat – Dans une famille palestinienne de Haïfa, Fifi 25 ans, est hospitalisée après un accident de voiture qui risque de révéler son secret. Son frère, Rami, apprend que sa petite amie juive … Cameo Commanderie Chroniques d’Haïfa – Histoires palestiniennes