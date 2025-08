Chroniques d’un Débri2 : one-man show de Li Song Digital Village Paris PARIS

Chroniques d’un Débri2 : one-man show de Li Song Digital Village Paris PARIS vendredi 26 septembre 2025.

Li Song revient avec un seul en scène à la fois

drôle, touchant et profondément humain. Avec sa guitare, il nous embarque dans

un voyage entre la Chine et la France, plein d’anecdotes, de musique et de

réflexions sur la liberté. Entre stand-up, théâtre et concert intimiste, il

manie l’autodérision et la satire avec finesse, sans jamais rentrer dans les

cases. Un spectacle en français qui célèbre le métissage culturel et nous fait

rire autant qu’il nous touche.

Ne manquez pas « Chroniques d’un Débri2 » de Li Song !

NEOMA Confucius Institute for Business est ravi de vous inviter à une soirée exceptionnelle avec Li Song et son nouveau seul en scène.

Le vendredi 26 septembre 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Digital Village Paris 21 rue Albert Bayet 75013 PARIS

