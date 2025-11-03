Chroniques d’une Exploratrice Theâtre de Belleville Paris

Chroniques d’une Exploratrice 3 – 30 novembre Theâtre de Belleville Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T19:00:00+01:00 – 2025-11-03T20:00:00+01:00

Fin : 2025-11-30T17:30:00+01:00 – 2025-11-30T18:30:00+01:00

Au fil d’un seule en scène drôle et terrifiant où réalité, fiction et virtuel se superposent, Alice Gozlan raconte la découverte du versant caché d’Internet, où se déroule une grande guerre des récits. Du projet volontairement ingénu de créer un « spectacle sur Internet » au vertige d’une dérive au cœur des sphères complotistes, Chroniques d’une exploratrice campe le récit d’une expérience qui tourne mal. Ici, échapper à l’algorithme et sortir de sa zone de confort, c’est se confronter à la menace tangible d’une extrême-droite déployant des trésors d’imagination pour tordre le réel. Entre témoignage et (auto)fiction, Alice Gozlan mobilise les moyens du théâtre et les outils du numérique pour questionner cette exploration.

Avec ce spectacle la compagnie A. poursuit sa réflexion sur les « grands récits » qui orientent nos sociétés et nos imaginaires, sur une scène pensée comme un laboratoire. En interrogeant le réel tel qu’il se dessine en ligne et en dévoilant les stratégies de l’extrême-droite pour imposer ses idées les plus nauséabondes, la pièce invite à la résistance.

Theâtre de Belleville 16 passage Piver Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France

Compagnie A point – GOZLAN Alice #internet #fascisme #réseaux @autofiction