Chroniques d’une femme au bord d’un terrain de foot Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris mardi 7 octobre 2025.

Dans son livre Soccer moms : chroniques d’une femme au bord d’un terrain de foot (Le Mot et le reste, 2024) l’autrice pose un regard à la fois critique, solidaire et amusé sur les terrains de foot et tout ce qui se joue autour et aborde la place des femmes en marge d’un monde qui, au niveau professionnel, est encore bien trop masculin.

Magali Nachtergael est Professeure à l’Université Bordeaux Montaigne, spécialiste en études littéraires et de genre et essayiste. Elle s’intéresse aux marges des cultures dominantes. Elle ne joue pas au foot mais depuis quelques années, elle fait partie de la congrégation non officielle des « soccer moms ».

Dans le cadre du cycle « Lettres à table ». Rencontre animée par le Département de Littérature et Linguistique Française et Latine (LLFL) de l’Université Sorbonne Nouvelle.

Magali Nachtergael partage son expérience récente du monde du foot amateur et associatif en se positionnant en tant qu’observatrice active (et supportrice !).

Le mardi 07 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/