Chroniques d’une ville d’arrière-front Office de Tourisme Sud Meuse Bar-le-Duc

Pendant la célèbre bataille de Verdun, alors que le conflit s’enlisait dans une guerre de position, la ville de Bar-le-Duc joua un rôle essentiel comme base arrière logistique et lieu de repos des soldats en permission. La visite évoque la manière dont la ville sut se mobiliser et faire face aux difficultés et aux dangers durant les quatre années de la Première Guerre mondiale.

Bar-le-Duc est un joyau du patrimoine dont les origines remontent au Xe siècle. Le visiteur peut y admirer quelque mille ans d'histoire, d'architecture et d'urbanisme.

Ce patrimoine s’étend des vestiges de la première forteresse défensive, édifiée vers 970, à la ville basse des commerçants et des artisans, et des rives de l’Ornain jusqu’au vaste ensemble du XXᵉ siècle construit par Lanfranco Virgili sur la côte Sainte-Catherine.

La cité des comtes et ducs de Bar conserve aujourd’hui des témoignages exceptionnels de l’essor qu’elle connut au début du XVIᵉ siècle, en particulier l’admirable ville haute au quartier Renaissance resté intact, dont les places et les rues bordées d’hôtels particuliers aux ornements raffinés gardent pour la plupart leur tracé médiéval. Monuments et maisons recèlent de nombreux trésors artistiques, notamment le Calvaire et le célèbre Transi du sculpteur Ligier Richier, chefs-d’œuvre d’expression humaniste de l’église Saint-Étienne.

Avec son introduction historique et ses six itinéraires de promenade, ce guide de visite est une invitation à la découverte des charmes et des recoins de la cité.

© Ville de Bar-le-Duc