Chroniques Locales Philippe Gombert et la toponymie du Maine Saosnois Salle Saint Sulpice Bonnétable

Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable Sarthe

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

« Toponymie du Maine Saosnois »

Une conférence aura lieu dans la salle Saint-Sulpice de Bonnétable, où Philippe Gombert se déplacera pour nous présenter son livre « L’histoire des noms de lieux de ses nouvelles et anciennes communes du territoire du Maine Saosnois »

Entrée libre et gratuite .

Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

« Toponymy of the Maine Saosnois region

German :

« Toponymie von Maine Saosnois »

Italiano :

« Toponomastica del Maine Saosnois

Espanol :

« Toponimia de Maine Saosnois

