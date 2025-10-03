Chroniques Locales Philippe Gombert et la toponymie du Maine Saosnois Salle Saint Sulpice Bonnétable
Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable Sarthe
Début : 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-03 20:00:00
2025-10-03
« Toponymie du Maine Saosnois »
Une conférence aura lieu dans la salle Saint-Sulpice de Bonnétable, où Philippe Gombert se déplacera pour nous présenter son livre « L’histoire des noms de lieux de ses nouvelles et anciennes communes du territoire du Maine Saosnois »
Entrée libre et gratuite .
Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
« Toponymy of the Maine Saosnois region
German :
« Toponymie von Maine Saosnois »
Italiano :
« Toponomastica del Maine Saosnois
Espanol :
« Toponimia de Maine Saosnois
