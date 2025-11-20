Chronique(s) Maison des Arts Pessac

gratuit

Début : 2025-11-20T19:00:00 – 2025-11-20T20:30:00

Fin : 2025-11-21T19:00:00 – 2025-11-21T20:30:00

Marie Astier et Ulysse Caillon

Compagnie en carton

Chronique, adjectif : se dit d’une maladie qui s’installe lentement mais, le plus souvent, définitivement.

Chronique, nom féminin : récit d’événements réels ou imaginaires qui suit l’ordre du temps.

Pour écrire ce spectacle qui parle de construction de soi, Marie a consulté son dossier médical, ses journaux intimes et a discuté avec sa famille et ses amis pour tenter de retrouver la façon dont elle parlait et se tenait quand elle était enfant, adolescente puis jeune adulte. Ce récit de vie se déploie comme un feuilleton, avec ses suspens, ses changements d’ambiance et ses coups de théâtre.

« Chronique(s) répond à une nécessité à la fois intime et politique : ne pas banaliser la maladie et le handicap, mais les présenter comme un possible de l’existence (et non sa marge) et ouvrir le dialogue sur ces sujets » – Marie Astier

Maison des Arts Université de Bordeaux Montaigne Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine

