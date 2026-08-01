Informations pratiques

Saint-Amarin

Chrono du Haag

Place de l’Église Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Cet évènement sportif ouvert à tous vous propose l’ascension d’une montée hors catégorie unique dans les Hautes Vosges ! Ouvert à tous (FSGT FFC non licenciés de plus de 13 ans avec certificat médical), partez à l’assaut de 12.5km avec 985m de dénivelés positifs

Cet évènement sportif ouvert à tous vous propose l’ascension d’une montée hors catégorie unique dans les Hautes Vosges ! Ouvert à tous (FSGT FFC non licenciés de plus de 13 ans avec certificat médical), partez à l’assaut de 12.5km avec 985m de dénivelés positifs.

Port du casque et gants obligatoires .

Place de l’Église Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 73 17 59

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English :

This sporting event, open to all, offers you the chance to climb a special climb unique in the Hautes Vosges! Open to all (FSGT FFC non-licensed riders over 13 with medical certificate), set off to tackle 12.5km with 985m of positive vertical drop

L’événement Chrono du Haag Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin