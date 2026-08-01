Chrono du Haag Saint-Amarin
samedi 29 août 2026 · Saint-Amarin
Informations pratiques
Saint-Amarin
Chrono du Haag
Place de l’Église Saint-Amarin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Cet évènement sportif ouvert à tous vous propose l’ascension d’une montée hors catégorie unique dans les Hautes Vosges ! Ouvert à tous (FSGT FFC non licenciés de plus de 13 ans avec certificat médical), partez à l’assaut de 12.5km avec 985m de dénivelés positifs
Cet évènement sportif ouvert à tous vous propose l’ascension d’une montée hors catégorie unique dans les Hautes Vosges ! Ouvert à tous (FSGT FFC non licenciés de plus de 13 ans avec certificat médical), partez à l’assaut de 12.5km avec 985m de dénivelés positifs.
Port du casque et gants obligatoires .
Place de l’Église Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 73 17 59
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English :
This sporting event, open to all, offers you the chance to climb a special climb unique in the Hautes Vosges! Open to all (FSGT FFC non-licensed riders over 13 with medical certificate), set off to tackle 12.5km with 985m of positive vertical drop
L’événement Chrono du Haag Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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