Chronogynie ! Une histoire de la musique au féminin Salle multi-activités Morlaàs

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on vous donne rendez-vous pour un concert engagé, festif et un peu indiscipliné…

D’habitude, aux Uns Vrai’, on fait du théâtre. Des textes, des personnages, des émotions…Pour une fois, on range les didascalies, on garde l’engagement, et on branche les amplis ! Avec CHRONOGYNIE, B’ZILO (guitares, chant, batterie) et PAT (harmonica) traversent plus de 70 ans de musique populaire en mettant à l’honneur les artistes féminines qui ont marqué leur époque et fait bouger les lignes.

Des années 50 à aujourd’hui, les styles s’entrechoquent, l’énergie circule…

De Cindy Lauper et Britney Spears revisitées en acoustique à Janis Joplin et Lady Gaga électrisées sans retenue.

Deux artistes hommes sur scène, pour célébrer des voix de femmes avec respect et engagement. .

