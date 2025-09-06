Chronologic La Machine du Moulin Rouge Paris

Chronologic La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 6 septembre 2025.

CHRONOLOGIC !

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s. Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Michael Jackson, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé.

La Chronologic est de retour le vendredi 5 septembre à La Machine !

Le vendredi 05 septembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 19 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

