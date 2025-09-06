Chronologic La Machine du Moulin Rouge Paris
Chronologic La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 6 septembre 2025.
CHRONOLOGIC !
La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s. Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Michael Jackson, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé.
La Chronologic est de retour le vendredi 5 septembre à La Machine !
Le vendredi 05 septembre 2025
de 23h55 à 06h00
payant
De 19 à 23 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-06T02:55:00+02:00
fin : 2025-09-06T09:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-05T23:55:00+02:00_2025-09-05T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/chronologic-10/ https://fb.me/e/3rXyGeGMH https://fb.me/e/3rXyGeGMH