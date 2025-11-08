Chrysalide #9 Jackie Jeanne + Ici Modesta + Sed + Luxie+ Keta Run Club Le Hasard Ludique Paris

Chrysalide #9 Jackie Jeanne + Ici Modesta + Sed + Luxie+ Keta Run Club Le Hasard Ludique Paris samedi 8 novembre 2025.

La démarche : visibiliser des projets portés par des femmes et personnes queer, et faire entendre les voix de la scène émergente, alternative et indépendante.

À quoi s’attendre ? Des esthétiques et projets hybrides et innovants en français entre cultures pop, rap, et électroniques, traversés par un goût des mots et de l’engagement.

Line-up :

⭐ Jackie Jeanne

⭐ Ici Modesta

⭐ Sed

⭐ Luxie

⭐ Keta Run Club (Mila Dietrich & Zénia Church)

⭐ La Chrysateam

Chrysalide, c’est une soirée défricheuse, musicale et politique, qui cherche à diversifier les représentations et les discours.

Le samedi 08 novembre 2025

de 20h00 à 01h30

payant

prévente : 13€

sur place : 15€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-09T02:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T20:00:00+02:00_2025-11-08T01:30:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo