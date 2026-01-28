Chrysalide Saint-Mars-de-Coutais

Chrysalide

La Trulière Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13 2026-02-14

La chrysalide revient pour une sixième édition !

Deux soirées concert dans un lieu atypique, organisées par le chemin des papillons.

Bar et restauration sur place.

Ouverture des portes à 18h .

La chrysalide returns for a sixth edition!

