La Trulière Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14
La chrysalide revient pour une sixième édition !
Deux soirées concert dans un lieu atypique, organisées par le chemin des papillons.
Bar et restauration sur place.
Ouverture des portes à 18h .
La Trulière Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
La chrysalide returns for a sixth edition!
L’événement Chrysalide Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sud Retz Atlantique