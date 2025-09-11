CHRYSTINE MOUNIÉ RÉTROSPECTIVE 35… Maraussan

CHRYSTINE MOUNIÉ RÉTROSPECTIVE 35…

Lieu-dit Château de Perdiguier Maraussan Hérault

Chrystine Mounié Vernissage

Jeudi 11 dès 18h30, Chrystine Mounié, artiste peintre, présente une rétrospective de 35 ans de création. Chrystine Mounié travaille sur des thèmes divers, principalement à l’huile, dans un camaïeux de couleurs et valeurs chaudes avec selon les thèmes, l’ajout de feuilles d’or .C’est une artiste féminine dont les toiles révèlent douceur et rêverie . Chrystine Mounié vit de sa peinture depuis plus de 30 ans, par ses expositions mais également par son ses ateliers de dessin et de peinture pour adultes dans la région biterroise. .

Lieu-dit Château de Perdiguier Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 90 37 44 info@domaineperdiguier.fr

