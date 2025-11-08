Ch’tite Fiesta Quartier Lille-Centre Lille

Ch’tite Fiesta Samedi 8 novembre, 10h00 Mairie de quartier de Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T19:00:00

Fin : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T19:00:00

Venez vivre la journée Ch’tite Fiesta à la mairie de quartier de Lille-Centre. Au programme : buffet ch’ti, déambulation en fanfare aux côtés de Narcisse, intermède littéraire et poétique et un festival de contes et comptines !

Accès aux spectacles gratuit, sur inscription en mairie de quartier ou au 03 20 15 97 40. Dans la limite des places disponibles.

10H30 – « Fiesta » – Conte vivant et jeux de mains, 30min – pour les 3-6 ans

Suivez une louve et ses cinq louveteaux, sur un chemin entre les oliviers et les murs en pierre, jusqu’à une fête de village.

Par Stéphanie Jancar, de la compagnie Contes en Nord

11H – Déambulation en fanfare

Départ de la mairie de quartier**,** 45min – tous publics

Avec la fanfare Tractopelle et le géant Narcisse. Suivi du finissage de l’exposition « Ch’tite Fiesta », en présence des artistes et des élus.

15H – « Petites gens » – Contes en patois, 45min – pour les adultes

Christiane Calonne et Jacques Dupuich convoquent les héros du territoire et les souvenirs de « petites gens » qui ont peuplé leur enfance.

Par La Compagnie du Reste ici

16H – « Poucet » – Conte revisité, 55min – à partir de 7 ans

Un récit crépusculaire, raconté sur un rythme entrainant et vivifiant où l’on choisit de croire à la nuit qui tombe ou de voir le jour à venir. Un hymne à la liberté.

Par Elodie Mora de la Cie Les Singuliers

16H – Intermède littéraire et poétique, 1h – tous publics

Visite guidée de l’exposition « Ch’tite Fiesta », autour de l’ambiance des fêtes du Nord. Textes joués en lien avec les tableaux, photographies et sculptures, et pauses musicales.

Par Bruno Biezunski, comédien

17H30 – « Flor de Feria » – Conte en musique, 45min – à partir de 5 ans

Des contes et légendes du Nouveau Monde, remplis de sagesse populaire, mêlés aux flonflons de l’accordéon et à la voix envoûtante de notre chanteuse.

Par Stéphanie Jancar et Clémence Vandaele de la compagnie Contes en Nord

Mairie de quartier de Lille-Centre 10 rue Pierre Dupont, lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Une journée de FIESTA au cœur du quartier Lille-Centre !